Москва, 27 апреля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В Москве 27 апреля прошёл XII Форум безопасного интернета, в ходе которого представители бизнеса, органов власти и общественных организаций обсудили вопросы формирования безопасного пространства в интернете, тему защиты жителей России от деструктивного и лживого контента в Сети, сообщили организаторы.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

Так, директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила о необходимости вырабатывать новые подходы к решению проблемы распространения деструктивного контента в Сети.

«Считаю, что мы должны предлагать новые подходы и решения, совершенно отличные от тех, что использовались ранее. Мы — Россия — технологически готовы к тому, чтобы предлагать более сильные решения», — сказала Мизулина.

По её словам, одно дело блокировка, в результате которой часто те же публикации множатся, «как грибы после дождя, и появляется тысяча зеркал», другое — это работа с авторами контента.

«Как мне кажется, путь блокировки до конца все-таки не решает проблему и не меняет сознание автора публикации или его аудитории», — добавила эксперт.

Мизулина выразила мнение, что, прежде чем предпринимать какие-то действия, стоит попробовать выстроить конструктивный диалог, «один из вариантов решения — это предупреждение авторов контента об ответственности».

В свою очередь, председатель попечительского совета Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская подчеркнула, что сегодня все сообщество объединилось для решения одной важной задачи — безопасности страны и подрастающего поколения.

«Нас всех объединяет одна единственная задача — это процветание нашей страны, это безопасность наших детей, это будущее нашей страны, это сохранение традиционных ценностей в нашей стране — те самые, о которых Президент так часто с разных площадок нам говорит», — сказала она.

И активная работа в этом направлении уже ведется: «Вы видите, что в эфире, даже на телевидение очень много программ, направленных на отстаивание интересов России. Мы хотим сохранить в себе тот культурный код, который заложен нашими предками, который мы, в принципе, и обязаны сохранить и передать следующему поколению», отметила Елена Мильская.

Особое внимание участники форума уделили теме развития цифровой грамотности граждан. Так, по словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артёма Кирьянова, каждый третий взрослый житель страны так или иначе сталкивался с мошенниками. Поэтому, считает он, огромную роль играет знание правил цифровой гигиены среди граждан, также власти активно работают для минимизации рисков и решения проблемы киберпреступлений.

«Госдума делает много важного, и мы постоянно обсуждаем и принимаем законодательно те моменты, которые могут предупредить такую мошенническую активность, те моменты, которые направлены на то, чтобы все, что происходит в интернете, оно имело бы такой же эффект по санкциям, по наказаниям, как будто это происходит в реальной жизни. Потому что мы уже срослись, у нас больше нет разделения на онлайн и офлайн», — заключил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Москве прошёл ежегодный форум по цифровой безопасности CyberSecurityDay «Безопасность цифровых финансовых инструментов», в ходе которого участники обсудили вопросы легализации майнинга криптовалют, а также ситуацию с формированием законодательной базы в этой сфере.