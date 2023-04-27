На чернокожего брата популярной тиктокерши напали в метро с газовым баллончиком

Москва, , 16:04 — REGNUM На брата популярной в соцсети TikTok блогера Алиши Коне напали с газовым баллончиком на станции московского метро «Академическая». Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

TikTok блогер Алиша Коне Кадр из клипа «ALISHA — Спойлер»

Ранним утром 27 апреля 18-летний Джамал Коне со своим 26-летним другом находились на станции метро «Академическая». Там у молодых людей возник конфликт с 19-летним москвичом. В ходе перепалки 19-летний молодой человек достал из кармана газовый баллончик и распылил его в лицо оппонентам.

«На станции метро «Академическая» произошёл словесный конфликт, в ходе которого 19-летний молодой человек распылил в сторону 18-летнего и 26-летнего пострадавших газовый баллончик», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители опрашивают сотрудников станции, просматривают записи камер видеонаблюдения. Джамала Коне и его знакомого доставили в больницу для осмотра, а их обидчика проверили на состояние алкогольного опьянения. На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

20-летняя Алиша Коне — популярный тиктокер, количество её подписчиков в социальной сети превышает 4,5 млн. Её мама — россиянка, а отец — африканец. Девушка занимается музыкой, а также снимает ролики о косметике и нанесении макияжа.