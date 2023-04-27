Киров, 27 апреля, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Жители города Кирово-Чепецка Кировской области почувствовали резкий запах в районе автозаправки. Об этом 27 апреля написал в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

По его словам, утром в городе произошёл выброс хлора.

«Спасатели провели и продолжают проводить замеры предельно допустимой концентрации веществ — не превышена», — отметил глава области.

По информации МЧС, угрозы жизни и здоровью людей нет, сейчас на месте работают все профильные службы. В Кирово-Чепецке проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Поручил выяснить все обстоятельства произошедшего и детально проанализировать причины», — написал Соколов.

Как передавало ИА REGNUM, сотрудники Следственного комитета по Иркутской области начали доследственную проверку по факту утечки двуокиси хлора на Братском ЛПК (филиал группы «Илим»), произошедшей 18 марта из-за свища в трубе. Согласно опубликованным данным, в результате инцидента пострадали пять человек. Свою проверку проводит и прокуратура Иркутской области. По её итогам будет дана оценка исполнению законодательства об особо опасных производственных объектах и охране труда.