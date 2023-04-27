Москва, 27 апреля, 2023, 16:00 — ИА Регнум. У Запада есть возможности понизить потолок цен на российскую нефть или запретить всем своим компаниям транспортировать её, но это может сказаться уже на его собственном благополучии и даже на политических настроениях в самой Европе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Так он прокомментировал сообщение Der Spiegel о результатах расследования международных экспертов, которое показало, что ценовой потолок на российскую нефть масштабно нарушается.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Начнём с того, что товар, который поставляет Россия, — это востребованный товар. Нефть и нефтепродукты на текущем уровне развития мировой экономики, на технологическом уровне необходимы. И если нет их замены, а Россия сумела сделать так, чтобы Саудовская Аравия и ОАЭ не наращивали добычу, а сокращали, то товар всё равно продаётся, — отметил Митрахович. — Во-вторых, сам Запад пошёл на компромисс с этим потолком. Сейчас российскую нефть можно перевозить, если её цена ниже, чем 60 долларов. Дальше в дело вступает искусство составления контрактов: часть стоимости может быть указана как оплата страховщикам, перевозчикам. А конечный потребитель будет получать по 60 долларов или по 59. Но Запад так и не решился запретить всем западным компаниям перевозить российскую нефть».

Как пояснил эксперт, в Европе понимают, что в условиях, когда Саудовская Аравия и Эмираты не увеличивают добычу, а снижают, даже если треть российской нефти не дойдёт до потребителя, в мире будет довольно существенный рост цен. А это уже может повлиять на политические настроения в самой Европе.

«Пока Запад собирает информацию и выясняет, как работает ценовой потолок. Может быть, через несколько месяцев этой информации будет достаточно для того, чтобы принять решение и уменьшить этот потолок. Но где гарантия, что Россия тогда будет продавать? А вдруг поставки уменьшатся? А вдруг этого приведёт к росту цен? Или вдруг Россия окончательно перейдёт только на использование своих перевозчиков и страховщиков, которые зарегистрированы вне западных юрисдикций? Что тогда дальше делать? Поэтому надо быть готовым, что Запад будет ужесточать политику, но понимать, что здесь возможности Запада ограничены», — подытожил Митрахович.

Как сообщило ранее издание Der Spiegel, группа международных экспертов провела расследование, которое показало, что потолок цен на российскую нефть масштабно нарушается. В частности, было установлено, что в российском порту Козьмино (откуда снабжаются преимущественно азиатские государства) в Приморском крае 95% нефти, отправленной на экспорт за первые три месяца текущего года, оказались проданы дороже 60 долларов за баррель. При этом в тех портах России, что расположены ближе к Западу, в целом условия ценового потолка не нарушались. Кроме того, ранее Киев предложил уменьшить верхний предел цены на российскую нефть до 45 долларов за баррель, а позже вообще довести его до 30 долларов.