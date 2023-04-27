Москва, , 15:52 — REGNUM Вице-премьер России Марат Хуснуллин раскрыл в своём Telegram-канале подробности программы социально-экономического развития новых регионов России.

Новые регионы на карте России по итогам референдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, план мероприятий рассчитан на 2023–2035 годы.

«Весь комплекс запланированных мероприятий будет синхронизирован с профильными программами госкомпаний по развитию в новых регионах дорожного строительства, газификации, модернизации коммунальной инфраструктуры и обеспечению энергетической безопасности», — написал он.

Ключевой задачей программы вице-премьер назвал повышение качества жизни людей. Для этого, по его мнению, необходимо не только восстановить объекты, но и развивать экономику.

Хуснуллин уточнил, что программа предусматривает перезапуск работы ключевых отраслей, развитие промышленности и сельского хозяйства, повышение уровня оплаты труда бюджетников, профориентацию молодежи, выплату пенсий, материнского капитала и других пособий.

ДНР. Инфографика © ИА REGNUM

ЛНР. Инфографика © ИА REGNUM

Запорожская область. Инфографика © ИА REGNUM

Херсонская область. Инфографика © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, утвердить программу социально-экономического развития новых регионов России президент Владимир Путин поручил в январе. Задача должна была быть выполнена до 31 марта.

Президент также распорядился ускорить интеграцию вошедших в состав РФ субъектов в правовое пространство. В том числе эта работа идёт в системе образования, в феврале главой государства был подписан соответствующий документ.