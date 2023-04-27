Москва, 27 апреля, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Вице-премьер России Марат Хуснуллин раскрыл в своём Telegram-канале подробности программы социально-экономического развития новых регионов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Новые регионы на карте России по итогам референдума

Согласно опубликованным данным, план мероприятий рассчитан на 2023–2035 годы.

«Весь комплекс запланированных мероприятий будет синхронизирован с профильными программами госкомпаний по развитию в новых регионах дорожного строительства, газификации, модернизации коммунальной инфраструктуры и обеспечению энергетической безопасности», — написал он.

Ключевой задачей программы вице-премьер назвал повышение качества жизни людей. Для этого, по его мнению, необходимо не только восстановить объекты, но и развивать экономику.

Хуснуллин уточнил, что программа предусматривает перезапуск работы ключевых отраслей, развитие промышленности и сельского хозяйства, повышение уровня оплаты труда бюджетников, профориентацию молодежи, выплату пенсий, материнского капитала и других пособий.

ИА REGNUM ДНР. Инфографика

ИА REGNUM ЛНР. Инфографика

ИА REGNUM Запорожская область. Инфографика

ИА REGNUM Херсонская область. Инфографика

Как сообщало ИА REGNUM, утвердить программу социально-экономического развития новых регионов России президент Владимир Путин поручил в январе. Задача должна была быть выполнена до 31 марта.

Президент также распорядился ускорить интеграцию вошедших в состав РФ субъектов в правовое пространство. В том числе эта работа идёт в системе образования, в феврале главой государства был подписан соответствующий документ.