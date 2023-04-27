Якутск, 27 апреля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру добровольческого отряда «Боотур-1» Александру Колесову, сообщил 27 апреля глава Якутии Айсен Николаев в Telegram-канале.

Алексей Никольский/РИА Новости Медаль «Герой России»

По его словам, Колесов первым из якутян-добровольцев получил высшее звание, присваиваемое за заслуги перед страной и народом.

Военный проявил мужество и героизм, Колесов не только выполнил боевую задачу, но и вывел товарищей из-под огня противника.

Командир добровольческого отряда «Боотур-1» спас жизни 50 военных и лично уничтожил боевую технику ВСУ, нанеся существенный урон живой силе противника.

Благодаря своевременно полученной от Колесова информации об оперативной обстановке, а также эффективности организованной им обороны была своевременно проведена эвакуация российских бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, Звезды Героя России посмертно удостоен сын зампреда правительства Еврейской автономной области Андрей Ковтун.

Военный закрыл направление огня своей БМП, в результате чего машина была подбита, но он до последнего обеспечивал эвакуацию личного состава из-под огня противника.