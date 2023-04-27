Нижегородский губернатор сообщил об отправке «Тигра» Захару Прилепину в зону СВО

Нижний Новгород, , 15:39 — REGNUM Бронеавтомобиль семейства «Тигр», произведенный в Нижегородской области, отправят в зону спецоперации в ту часть, где служит писатель Захар Прилепин. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Захар Прилепин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Нижегородский «Тигр» арзамасского производства отправляется Захару Прилепину в зону проведения спецоперации», — сказал Никитин, добавив, что бронеавтомобиль поможет в выполнении боевых задач подразделению «Оплот» Росгвардии, где служит известный писатель.

Также губернатор пожелал Прилепину удачи в решении боевых задач. «Берегите себя и боевых товарищей! А мы ждём всех наших бойцов домой живыми, здоровыми и с Победой!» — добавил Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сопредседатель партии СРЗП Захар Прилепин пополнил ряды 70 партийных лидеров, которые ушли добровольцами на фронт. Писатель заключил договор с Росгвардией.

Прилепин уже организовывал гуманитарные миссии на новых территориях, а начинал свою службу в составе ОМОН.