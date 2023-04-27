Москва, , 15:35 — REGNUM Старший дипломат посольства США в России 27 апреля был вызван в МИД РФ, ему был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста из-за непредоставления виз журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее власти США не предоставили визы российским журналистам, которые должны были отправиться с делегацией МИД на заседания в ООН. Россия в апреле 2023 года председательствует в Совбезе ООН. Лавров назвал действия США трусостью и глупостью и заявил, что Россия эту выходку «не забудет и не простит».

«Был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула С. В. Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН. Особо подчёркнуто, что подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В частности, МИД отклонил запрос посольства США на консульское посещение арестованного по обвинению в шпионаже сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, другие возможные ответные меры в настоящее время находятся «в проработке», сказала Захарова.

В МИД ранее отмечали, что США регулярно злоупотребляют своим положением страны, принимающей штаб-квартиру ООН. В ведомстве призывали секретариат ООН помочь в решении этой проблемы. Представители США занимаются визовыми махинациями «в промышленных масштабах», секретариату ООН следует оказать на Вашингтон воздействие «с опорой на юридически обязывающие договоренности», отмечала Захарова.