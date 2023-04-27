Захарова: Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует не провоцировать

Москва, , 15:35 — REGNUM Россия сделает всё, чтобы не допустить худшего сценария ядерной эскалации, при этом сомневаться в решимости Кремля, как и проверять его, не стоит. Об этом 27 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что стратеги США находятся в плену иллюзий и в отношении гипотетической, как называют эксперты, лестницы ядерной эскалации.

«И мы сделаем всё, чтобы не допустить развития событий по наихудшему сценарию, о чем неоднократно говорило российское руководство», — отметила Захарова, добавив, что не рекомендует сомневаться в решимости России и проверять её на деле.

Она напомнила, что подобный подход прямо противоречит заявлениям Запада о приверженности снижению стратегических рисков, включая опасность скатывания к прямому вооружённому столкновению ядерных держав.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Захаровой, правительство России отслеживает возможности создания Киевом «грязной» ядерной бомбы. Она также отметила, коллективный Запад стоит за полноценным военным планированием на Украине. По её словам, Запад стоит не только за тактическим наведением, но и «в стратегическим плане». Представитель МИД России подчеркнула, что западные страны «громко подтверждают своё участие в конфликте на Украине «.