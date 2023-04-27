Санкт-Петербург, 27 апреля, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Моряки пропавшего в Красном море прогулочного судна 30 minutes связались с родственниками. Об этом жена капитана яхты Надежда Расина сообщила 27 апреля ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Море

По её словам, в водах Йемена на яхту напали вооружённые люди, они обстреляли судно из пулемёта. В борт яхты попало несколько пуль, но экипаж смог укрыться в территориальных водах Эритреи.

«Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что всё хорошо», — сказала Расина.

Владелец яхты предприниматель Дмитрий Чугуевский, живущий в Дубае, предположил, что судно подверглось нападению недалеко от берегов Йемена, между островом Румейн и йеменским архипелагом Ханиш. Он рассказал, что 19 апреля береговая охрана Саудовской Аравии получила с яхты сигнал бедствия.

Как сообщало ИА REGNUM, российский экипаж яхты 30 minutes, следовавшей в направлении порта Джибути в Красном море, перестал выходить на связь 18 апреля. На борту находились трое граждан России и гражданин Египта. После двух дней радиомолчания владелец яхты объявил её терпящей бедствие в саудовских водах. Об инциденте уведомили посольство России в Саудовской Аравии и местные власти, а также, по словам Расиной, «всю береговую линию Красного моря». Предполагалось, что яхту могли захватить пираты. Российские следователи начали проверку в связи с исчезновением судна.