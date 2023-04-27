Москва, 27 апреля, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Экс-помощница бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасия Алексеева приговорена к 12 годам лишения свободы, её признали виновной в получении взяток. Об этом 27 апреля сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Алексеевой назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 75 млн руб.

Также ей в течение 15 лет запрещено занимать должности в системе государственного и муниципального управления. Кроме того, суд лишил её медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Второй обвиняемый — гендиректор компании «Медполимерпром» Дмитрий Борисов — получил семь лет условно с испытательным сроком на шесть лет. Ему назначили штраф в размере почти 70 млн руб.

Как передавало ИА REGNUM, в феврале 2020 года Алексееву обвинили во взяточничестве в виде путёвок на сумму 4 млн руб. В 2015–2016 годах она, будучи помощницей Дворковича, получила взятку за действие в пользу взяткодателя. Сообщалось, что её действия были связаны с лоббированием интересов фармацевтических компаний.