Вашингтон, 27 апреля, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского после его заявления о том, что мира в конфликте не удастся достичь за счёт территориальных компромиссов с Москвой.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Один из пользователей соцсети отметил, что такой подход точно не поможет достичь перемирия. Второй пояснил, что правительство Соединённых Штатов Америки запретило Зеленскому думать о мире.

Ещё один пользователь предположил, что мнение украинского лидера может поменяться после провала контрнаступления ВСУ.

Другой указал, что Зеленский не имеет права навязывать что-либо. По его мнению, сесть за стол переговоров должны Вашингтон и Москва.

Один из комментаторов акцентировал внимание на том, что президент Украины не пойдёт на мир, пока продолжается финансирование.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины. По словам последнего, разговор был продолжительным и содержательным. Украинский лидер выразил надежду, что это даст толчок развитию отношений двух стран.

Китайские государственные СМИ, в свою очередь, сообщили, что лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и кризис на Украине.

Между тем авторы статьи в американской газете The Washington Post разглядели в словах председателя КНР сигнал Соединённым Штатам Америки. Сообщается, что во время разговора китайский лидер предложил мир Украине, состоящий из 12 пунктов, и сказал, что Пекин не будет «эксплуатировать ситуацию в корыстных целях». Именно эти слова, по версии газеты, стали отсылкой к США.