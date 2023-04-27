Москва, 27 апреля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 27 апреля в своём Telegram-канале прокомментировала сообщения СМИ о том, что премьер-министр Молдавии Дорин Речан пообещал штрафовать жителей за ношение георгиевской ленты в День Победы.

Дмитрий Терехов/Sputnik/РИА Новости Митинг против запрета георгиевской ленты в Кишиневе. 2022 г.

«Из Победы над фашизмом невозможно изъять георгиевскую ленту. Она стала гвардейской символикой — почётным званием, присваиваемым частям, соединениям и кораблям за мужество и героизм личного состава во времена Великой Отечественной войны», — написала Захарова.

Она напомнила, что георгиевская лента — атрибут медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945», ордена Славы всех степеней. Кроме того, она использовалась на муаровой ленте медали «За взятие Берлина».

«Премьеру Молдавии на заметку: 7 сентября отмечается Международный день чистого воздуха для голубого неба. Можно штрафовать за каждый вздох», — предложила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МВД, по словам молдавского премьера, готовит все необходимые регламенты, как будут документировать и наказывать тех, кто решит в День Победы 9 мая носить георгиевскую ленту.

11 апреля конституционный суд Молдавии постановил, что георгиевскую ленту в стране можно носить и демонстрировать, но только не для «оправдания военных преступлений».