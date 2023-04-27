Москва, , 15:35 — REGNUM Водитель Игорь Польшиков, на которого Алла Пугачева и Максим Галкин (физическое лицо — иноагент) оставили замок в деревне Грязь, назвал бредом информацию о покупке дома Стасом Барецким. Об этом мужчина заявил в разговоре с журналистами ИА REGNUM.

Игорь Польшиков работает у Аллы Пугачевой уже больше 30 лет. Он с супругой воспитывает приёмного сына Аллы Борисовны Женю (внука умершего брата исполнительницы). После отъезда Пугачёвой и Галкина из России, Игорь Васильевич присматривает и за замком в деревне Грязь. По некоторым данным Игорь Польшиков теперь в нём живёт.

«На счёт продажи могу сказать, что это бред! Вещи никто никуда не вывозит, у нас всё в таком же режиме, как и было», — говорит Игорь Польшиков.

Вдаваться в подробности жизни в замке в деревне Грязь водитель Пугачёвой не стал. По словам мужчины, он не любит внимания прессы и старается избегать лишних разговоров.

В разговоре с «Газетой. Ru» слова Барецкого опроверг и продюсер Сергей Дворцов, знакомый с певицей. Мужчина рассказал, что особняк действительно продали, но покупатель — вхожий в семью Пугачевой миллионер, чьё имя не разглашается.

Ранее ИА REGNUM сообщал, что Барецкий раскрыл детали покупки замка Пугачёвой. Шоумен заявил, что два года уговаривал Аллу Борисовну продать замок и утверждал, что певица уже вывозит из него вещи. Барецкий поделился планами сделать из дома Примадонны центр ритуальных услуг.