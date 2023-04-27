РЕН ТВ: блогер Митрошина погасила долг по налогам, выплатив 120 млн рублей

Москва, , 15:17 — REGNUM Подозреваемая в неуплате налогов блогер Александра Митрошина выплатила долг в размере 120 млн рублей. Об этом 27 апреля сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на собственный источник.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Митрошина выплатила всё, что на ней «висело» из неуплаты налогов», — приводит телеканал слова источника.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении блогера Александры Митрошиной, её заподозрили в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере.

В материалах дела указано, что с октября 2020 по май 2022 года фигурантка, работая как ИП по упрощённой системе налогообложения, получила доход от своих курсов «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».

По версии следствия, чтобы не платить НДФЛ и НДС, подозреваемая якобы использовала аффилированные с ней ИП и не выплатила 120 млн рублей налогов.