Историк Смолин оценил призыв прекратить конфликт на Украине, дав России желаемое

Москва, , 16:18 — REGNUM США пока не готовы слушать Россию и предоставлять ей то, что она хочет, считает кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин. Так он в беседе с ИА REGNUM прокомментировал статью американского историка Джорджа Либмэна о том, что прекращение украинского кризиса возможно в случае, если России дадут то, чего она хочет.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, по мнению Либмэна, Россия якобы желает стать одним из пяти «мировых жандармов». По его словам, такая система была сформирована ещё в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций в годы Второй мировой войны. По словам историка, именно «священный союз» пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН обеспечил почти столетнее отсутствие крупных войн в Европе. Также американец отметил, что любое урегулирование должно предполагать отказ от санкций на весь экспорт, кроме военного, поскольку санкции на протяжении десятилетий демонстрировали свою неэффективность в отношении Ирана, Кубы и Северной Кореи.

Политолог Смолин назвал предложение красивым, но формальным и невозможным, потому что Вашингтону нет смысла идти на подобное. Он отметил, что сейчас идёт активное противостояние США и Европы против России и только одна причина может заставить Вашингтон прислушиваться к Москве.

«Когда Россия безоговорочно победит Украину, может образоваться хоть какая-то почва для разговора. Тогда США может начать считаться с мнением Москвы и только тогда можно будет говорить о снятии санкций», — поделился Смолин.

В сложившихся обстоятельствах, по мнению политолога, невозможно создать Союз пяти мировых держав, где будут уживаться Россия и США. Он напомнил, что Тегеранская конференция имела успех, потому что цели и намерения сторон тогда были общими. Сейчас же — всё наоборот.

Тегеранская конференция, 1943

«Страны Запада встали на сторону Украины и воюют с нами. В новой стратегии безопасности США Россия и Китай характеризуются как противники. При таком взгляде бесполезно организовывать Тегеранские конструкции. Тогда был общий враг, поэтому смогли договориться. Сейчас, наоборот, мы стоим по разные стороны», — отметил историк.

Как сообщало ИА REGNUM, в газете The Washington Times появился материал, в котором политика президента США Джо Байдена называлась «моральным уродством». Автор статьи аналитик Эндрю Наполитано отметил, что Байден копирует действия бывшего главы Белого дома Джорджа Буша — младшего.