Москва, 27 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. США пока не готовы слушать Россию и предоставлять ей то, что она хочет, считает кандидат исторических наук, политолог Михаил Смолин. Так он в беседе с ИА REGNUM прокомментировал статью американского историка Джорджа Либмэна о том, что прекращение украинского кризиса возможно в случае, если России дадут то, чего она хочет.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

При этом, по мнению Либмэна, Россия якобы желает стать одним из пяти «мировых жандармов». По его словам, такая система была сформирована ещё в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций в годы Второй мировой войны. По словам историка, именно «священный союз» пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН обеспечил почти столетнее отсутствие крупных войн в Европе. Также американец отметил, что любое урегулирование должно предполагать отказ от санкций на весь экспорт, кроме военного, поскольку санкции на протяжении десятилетий демонстрировали свою неэффективность в отношении Ирана, Кубы и Северной Кореи.

Политолог Смолин назвал предложение красивым, но формальным и невозможным, потому что Вашингтону нет смысла идти на подобное. Он отметил, что сейчас идёт активное противостояние США и Европы против России и только одна причина может заставить Вашингтон прислушиваться к Москве.

«Когда Россия безоговорочно победит Украину, может образоваться хоть какая-то почва для разговора. Тогда США может начать считаться с мнением Москвы и только тогда можно будет говорить о снятии санкций», — поделился Смолин.

В сложившихся обстоятельствах, по мнению политолога, невозможно создать Союз пяти мировых держав, где будут уживаться Россия и США. Он напомнил, что Тегеранская конференция имела успех, потому что цели и намерения сторон тогда были общими. Сейчас же — всё наоборот.

Тегеранская конференция, 1943

«Страны Запада встали на сторону Украины и воюют с нами. В новой стратегии безопасности США Россия и Китай характеризуются как противники. При таком взгляде бесполезно организовывать Тегеранские конструкции. Тогда был общий враг, поэтому смогли договориться. Сейчас, наоборот, мы стоим по разные стороны», — отметил историк.

Как сообщало ИА REGNUM, в газете The Washington Times появился материал, в котором политика президента США Джо Байдена называлась «моральным уродством». Автор статьи аналитик Эндрю Наполитано отметил, что Байден копирует действия бывшего главы Белого дома Джорджа Буша — младшего.