Красноярск, 27 апреля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. В Красноярске отменили выступление танцора Сергея Полунина. Об этом сообщается на сайте концертного зала «Гранд Холл Сибирь».

Владимир Астапкович/РИА Новости Сергей Полунин

«Внимание! Сергей Полунин. Балет «Распутин» переносится на новые даты», — говорится в объявлении.

В концертном зале не уточнили, когда состоится выступление. За дополнительной информацией там рекомендовали обращаться в места приобретения билетов.

Балет «Распутин» Сергея Полунина должен был пройти 27 апреля на сцене «Гранд Холл Сибирь», однако представление перенесено без объяснения причин. Сам танцор на своей странице в соцсети написал, что балет переносится на осень.

В марте 2023 года Полунин был награждён премией президента РФ для молодых деятелей культуры, но на награждение не явился.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Владимир Путин заметил его отсутствие на церемонии. Глава государства отметил, что Полунин является молодым, но уже признанным мастером, который вписал свои страницы в историю мировой хореографии.

По словам представителя Полунина, танцор не явился на церемонию вручения премий, потому что находился на сцене, где работает с артистами балета.