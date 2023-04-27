Москва, 27 апреля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Правительство России примет меры, если страны «Большой семёрки» (G7) решат полностью запретить экспорт в РФ. Об этом 27 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Если будут вводиться новые санкции — мы будем реагировать, но реагировать, как всегда, выверенно, взвешенно», — заявила дипломат в ходе брифинга, комментируя соответствующее обсуждение в рамках G7.

По её словам, Москва будет руководствоваться интересами государства и граждан, задачами сохранения устойчивости отечественной экономики и интересами бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля японское информационное агентство Kyodo сообщило, что страны G7 рассматривают возможность запрета почти всего экспорта в Россию в рамках продления санкций. Позднее стало известно, что страны «Группы семи» пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в Россию из-за конфликта на Украине.

23 апреля зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предупредил, что в случае, если страны «Группы семи» (G7) реализуют свою идею о тотальном запрете экспорта в Россию, Москва ответит на это, после чего зерновая сделка и многое другое, что им нужно, закончится.