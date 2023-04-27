Премьер Молдавии Речан: жителей будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы

Кишинёв, , 15:04 — REGNUM Жителей Молдавии в День Победы будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Об этом 27 апреля заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

Георгиевская лента Денис Абрамов © ИА REGNUM

«МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон», — сказал Речан, слова которого передаёт РИА Новости.

Также молдавский премьер отметил, что эти символы запрещены, их использование будет санкционировано.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что георгиевскую ленту в стране можно носить и демонстрировать, но только не для «оправдания военных преступлений».

В июне 2022 года сообщалось, что после запрета на ношение георгиевских лент и демонстрацию символов «V» и «Z» в Молдавии было возбуждено несколько сотен дел. Для нахождения правонарушителей использовались видеокамеры и система распознавания лиц.