Донецк, 27 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Российские войска в ночь на 27 апреля нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника, сообщил 27 апреля во время брифинга официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков. По его словам, цель удара была достигнута: все назначенные объекты поражены.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (27.04.2023 г.)

Также пресечено выдвижение подразделений морской пехоты Вооруженных силы Украины (ВСУ) в районы боевых действий, пояснили в оборонном ведомстве. Помимо этого, известно о сбитом самолете Су-24 в районе населенного пункта Липовка Донецкой Народной Республики, перехвате четырёх реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 21 украинского беспилотного летательного аппарата.

На донецком направлении российские штурмовики овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артёмовска. Суточные потери противника составили свыше 400 военнослужащих и наемников. В районе населенного пункта Новгородское Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. На купянском направлении ВС РФ уничтожено до 110 украинских военнослужащих и пресечено действие четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. На краснолиманском украинские войска потеряли ещё свыше 70 украинских военнослужащих, на херсонском — до 30.

На южнодонецком и запорожском направлениях потери противника в живой силе составили 60 человек. Помимо этого, в населенном пункте Водяное и на железнодорожной станции Углесборочная Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Командно-наблюдательные пункты подразделений украинских сил специальных операций «Юг», 110-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ поражены в районе населенных пунктов Черкесское Херсонской области, Авдеевка и Серебрянка Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операция на Украине длится 428-й день. Накануне на донецком направлении было уничтожено до 300 военных и наёмников. Пресечены попытки украинских контратак на севером и южном флангах в районе Артёмовска. По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ пытаются скрыть реальные потери своих подразделений в Артёмовске, для чего прячут тела погибших в подвалах.