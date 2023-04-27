Москва, 27 апреля, 2023, 14:51 — ИА Регнум. До 30 украинских военнослужащих уничтожили российские войска на херсонском направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил 27 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Алексей Майшев/РИА Новости Боевая работа РСЗО «Ураган» в зоне СВО

«На херсонском направлении в результате огневого поражения артиллерией за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

Он добавил, что уничтожены четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса «С-300», одна зенитная самоходная установка Gepard германского производства, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью российские войска нанесли высокоточный удар по пунктам дислокации резервов ВСУ, чем пресекли выдвижение морской пехоты противника в районы боевых действий. В Артёмовске штурмовые отряды заняли четыре квартала в разных частях города. Штурмовикам помогают подразделения ВДВ, которые сковывают противника на северной и южной окраинах города.