Москва, 27 апреля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Правительство России утвердило долгосрочную программу развития регионов, вернувшихся в состав страны в 2022 году, программа включает в себя в том числе перезапуск ключевых отраслей и предприятий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил 27 апреля премьер-министр Михаил Мишустин.

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь, ДНР

«Правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. В рамках ее выполнения планируем перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды, в целом сформировать условия для дальнейшего роста, а главное — для благосостояния граждан и защиты их прав», — сказал Мишустин на заседании правительства.

В некоторых сферах социально-экономической жизни, в частности в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, предстоит фактически выстраивать систему заново, отметил Мишустин. По словам вице-премьера, ряд важных законодательных актов уже принят, и теперь необходимо последовательно выполнять все запланированные мероприятия, чтобы новые регионы России стали в полной мере единым целым со всей страной.

Президент России Владимир Путин в январе 2023 года поручил правительству утвердить программу социально-экономического развития новых регионов страны. В новых регионах основные социально-экономические показатели к 2030 году должны достичь среднероссийских, отмечалось в поручении президента.

В апреле глава государства сообщил, что разработка программы завершается и что в ней должна быть зафиксирована прямая ответственность министров и вице-премьеров за результат.