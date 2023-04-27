Китаист Лукин: слова о «корыстных целях» на Украине могли быть адресованы всему Западу

Москва, , 15:55 — REGNUM Конфликт на Украине приносит Китаю очень много плохого и ничего хорошего, поэтому в Пекине заинтересованы в том, чтобы урегулировать этот кризис и снизить градус международной напряжённости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил и. о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин. Так он прокомментировал публикацию The Washington Post, авторы которой считают, что, когда в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским председатель КНР Си Цзиньпин пообещал, что «не будет эксплуатировать ситуацию в корыстных целях», он таким образом нанёс «завуалированный удар по США».

Си Цзиньпин Elhorizonte.mx

«В Китае часто говорят о чём-то, не называя конкретного адресата, — призвал не забывать Лукин. — Но, наверное, речь действительно шла о США или в целом о Западе, которые, с точки зрения КНР, используют этот конфликт в своих «корыстных» целях. Но, с другой стороны, это может быть ещё и попытка самого Китая защититься от упрёков со стороны США, где иногда звучат обвинения в том, что КНР может использовать украинский конфликт для захвата Тайваня, пользуясь тем, что Запад отвлечён. Или вообще чтобы укрепить своё влияние в мире».

Между тем, как полагает Лукин, у Китая есть серьёзные причины добиваться урегулирования украинского кризиса.

«Китаю этот конфликт приносит довольно много плохого, но ничего хорошего, — констатировал Лукин. — Во-первых, у Китая очень мощные торгово-экономические отношения со странами Запада. Да и с большинством государств мира. Поэтому любая международная напряжённость мешает ему развивать собственную экономику. При этом в Китае уверены, что политическая и экономическая система наиболее оптимальна и поэтому они смогут обогнать США в мирных условиях и выйти на передовые позиции в мире. А вот глобальная нестабильность как раз мешает проведению этой политики. Поэтому они выступают за расширение международной торговли и против различных конфликтов».

Кроме того, эксперт усомнился в том, что Китаю может быть выгоден конфликт на Украине по той причине, что КНР стала получать российские углеводороды по очень выгодной цене.

«Даже если Китай в результате конфликта на Украине начал получать российские энергоресурсы несколько дешевле, чем прежде, это мелочь по сравнению с теми более широкими интересами, которые он имеет в мире, — сказал Лукин. — Стоит помнить, что вся торговля с Россией — это меньше 2% китайского внешнеторгового баланса. Иными словами, всё, что ему нужно, он может получить и в другом месте. Пусть и немного дороже. А вот дестабилизация всей международной торговли будет для него большой проблемой».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты The Washington Post обратили внимание на одну любопытную деталь, которая прозвучала в ходе телефонных переговоров председателя КНР и президента Украины. Речь идёт о том, что в ходе этого разговора Си Цзиньпин, рассуждая о китайском 12-пунктном плане мирного урегулирования, пообещал, что его страна не станет «эксплуатировать ситуацию в корыстных целях». Американские журналисты расценили это как намёк на политику США.