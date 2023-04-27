Минобороны: ВС России уничтожили за сутки на донецком направлении более 400 военных ВСУ

Москва, , 14:45 — REGNUM Вооружённые силы России за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении более 400 военных и наёмников ВСУ, сообщил 27 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наёмников», — сказал он на брифинге.

Кроме того, было уничтожено две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, а также четыре автомобиля, гаубицы Д-20, Д-30 и САУ «Гвоздика».

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ потеряли на донецком направлении сутками ранее до 300 военных и наёмников.

Кроме того, были поражены две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна гаубица L118 производства Великобритании.