Минобороны: ВДВ на окраинах Артёмовска сковывали ВСУ и оказывали поддержку штурмовикам

Москва, , 14:48 — REGNUM Подразделения ВДВ сковывали ВСУ на северной и южной окраинах Артёмовска и оказывали поддержку штурмовым отрядам, сообщил 27 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Артемовск (с) РИА Новости

«Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают противника на северной и южной окраинах города и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов», — сказал он.

Также Конашенков сообщил, что штурмовые отряды взяли под контроль ещё четыре квартала в северо-западной, западной и юго-западной частях города Артёмовска в ДНР.

Днём ранее Конашенков рассказал, что в Артёмовске пресечены попытки ВСУ контратаковать на северном и южном флангах.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске. По его словам, на участке трассы в направлении Хромова ситуация находится полностью под огневым контролем.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов накануне в интервью украинскому телеканалу «Первый» в свою очередь заявил, что сдача Артёмовска приведет к обвалу фронта и откату ВСУ до западных границ. Он подчеркнул, что для Украины Артёмовск — важный стратегический пункт, который нужно обязательно удержать, чтобы оставшаяся часть фронта не посыпалась.