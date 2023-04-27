ФСБ опубликовала архивные документы о самоубийстве главаря Третьего рейха Гитлера

Москва, , 14:34 — REGNUM Центр общественных связей ФСБ России опубликовал новые рассекреченные документы о последних днях главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в рейхсканцелярии. Новые документы опубликованы на официальном сайте Службы в рубрике «Архивные материалы» раздела «История».

Гитлер Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что цифровые копии рассекреченных документов из следственного дела личного пилота Гитлера группенфюрера СС Ганса Баура обнародованы к очередной годовщине взятия Берлина советскими войсками в апреле–мае 1945 года.

Уточняется, что документы содержат информацию о последних днях существования фашистской Германии и её руководства. Они публикуются впервые.

Отмечается, что наряду с документами самого Баура в следственном деле сохранились материалы в отношении других лиц, которые находились в апреле — начале мая 1945 года в подземном бункере под рейхсканцелярией.

По информации Центра общественных связей ФСБ России, всех приближённых Гитлера, которые были арестованы советскими контрразведчиками, доставили в Москву, во внутреннюю тюрьму НКВД СССР.

Уточняется, что в их числе был личный адъютант фюрера — штурмбанфюрер СС Отто Гюнше. Во внутренней тюрьме Гюнше поместили в одну камеру с экс-командиром миномётного полка полковником Артуром Шварцем, который попал в плен в январе 1943 года. Своему сокамернику Гюнше рассказал о событиях, происходивших в бункере в последние дни существования Третьего рейха.

ФСБ России опубликовало материалы, заявленные полковником Шварцем в ходе следствия.

Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля 2022 года Федеральная служба безопасности России опубликовала документы о самоубийстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера. Согласно документам, Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года, а 1 мая совершили самоубийство Йозеф и Магда Геббельс, которые предварительно убили и своих шестерых детей. 13 мая 1945 года в саду рейхсканцелярии было обнаружено место погребения обгоревших тел Гитлера и Браун — личности подтверждены экспертизами.