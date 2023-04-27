МО РФ: российские войска уничтожили до 110 бойцов ВСУ на купянском направлении

Москва, , 14:41 — REGNUM За последние сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) в зоне спецоперации потеряли до 110 военнослужащих на купянском направлении. Об этом 27 апреля на брифинге сообщил представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Перемалывание ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За сутки на данном направлении уничтожены до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что подразделения противника были поражены в районах населённых пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка Харьковской области.

Вооружённые силы РФ также пресекли деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, авиация ВКС России сбила в Донецкой Народной Республике украинский самолёт Су-24. Кроме того, системы ПВО за прошедшие сутки сбили 21 беспилотник ВСУ, а также перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.