Донецк, 27 апреля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Артиллерийский огонь в Артёмовске будет приостановлен на время поездки в город журналистов из США, но ВСУ не следует пытаться подтянуть резервы под прикрытием прессы, такие попытки будут пресекаться, заявил 27 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артёмовск

«Приходит информация, что Цербер, командир 57-й бригады ВСУ, везёт американских журналистов в Бахмут (украинское название Артёмовска. — Прим. ред.). Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое. Они же тоже своего рода военкоры. Церберу привет от парней, но резервы не подтягивай», — сказал Пригожин.

Позднее Пригожин пояснил, что его слова о прекращении огня являются шуткой.

27 апреля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные полностью перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске. ВСУ пока имеют возможность перемещаться под обстрелами, но теряют часть резервов по пути, отметил он.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что украинские власти не хотят сдавать Артёмовск, поскольку это может привести к обвалу фронта и откату ВСУ до западных границ Украины. В ВСУ просят удерживать эту часть фронта, чтобы у армии Украины было время «подготовиться», сказал Данилов.