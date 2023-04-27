Москва, , 14:22 — REGNUM Вооружённые силы России в ночь на 27 апреля нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ, сообщили в Минобороны.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня ночью нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Воспрещено выдвижение подразделений морской пехоты ВСУ в районы боевых действий», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

25 апреля в Минобороны сообщили, что воздушно-десантные войска и авиация ВС России пресекли попытки ВСУ перебросить резервы в Артёмовск. Российские военные уже полностью перерезали пути снабжения ВСУ в Артёмовске, рассказал 27 апреля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Подразделения армии Украины ещё могут перемещаться под обстрелами, но теряют часть резервов по пути, отметил Пушилин.

Бывший министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук ранее заявил, что ВСУ подготовили для контрнаступления 11 новых наступательных бригад. «Голода» с ресурсами у ВСУ нет, поэтому недооценивать опасность контрнаступления не следует, считает эксперт. ВС России нужно наращивать ресурсы, в том числе бронетанковые и авиационные, добавил Пинчук.