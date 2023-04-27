Главком НАТО в Европе Каволи: США обсудили с Украиной внезапное контрнаступление ВСУ

Вашингтон, , 14:23 — REGNUM Вашингтон обсуждал с Киевом возможность внезапного контрнаступления Украины. Об этом сообщил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи в ходе слушаний в комитете Палаты представителей по делам вооружённых сил Конгресса США.

Кристофер Каволи © Karsten Klama/dpa/Global Look Press

По его словам, ВСУ занимают очень выгодную позицию, у них есть и некоторые слабости. При этом офицер отказался говорить об этих слабостях публично.

«Что касается внезапности и тому подобных вещей, разумеется, мы работали над этим с ними. И, разумеется, наступление не будет внезапным, если мы проговорим это вслух», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, по словам посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, страны Запада делают всё, чтобы разразилась война на европейском пространстве, при этом США не хотят, чтобы конфликт приблизился к их территории. Дипломат акцентировал, что поставки самолётов, танков со свастикой всё чаще осуществляются на территории бывшего Советского Союза.

По словам командующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, минобороны США развернуло на Украине систему слежения за поставляемым Западом оружием. Он пояснил, что Пентагон за последние несколько месяцев развернул на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО, Украина при этом предоставила доступ к своим сетям для мониторинга.