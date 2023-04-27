Банки предоставили участникам СВО и их семьям кредитные каникулы на 72,4 млрд рублей

Москва, , 14:12 — REGNUM Российские банки за последние 6 месяцев предоставили военнослужащим и членам их семей более 188 тыс. кредитных каникул на сумму 72,4 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах, размещенных на сайте Банка России.

Военнослужащие © РИА Новости

«С конца сентября 2022 года до 31 марта 2023 года банки предоставили участникам СВО и членам их семей каникулы по 188,3 тыс. кредитов на сумму 72,4 млрд рублей», — сказано в сообщении.

При этом только в марте 2023 года было предоставлено по 8,4 тыс. кредитов на сумму 3,1 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Госдумой РФ было принято несколько законов, разработанных рабочей группой по СВО, которые расширяют права участников спецоперации и членов их семей на получение льгот.

Как отмечал глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, согласно этим законам, ополченцы, защищавшие Донбасс с 2014 года, получат статус ветеранов боевых действий. Это также касается бойцов, заключивших контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО, включая участников ЧВК.

Эти категории получат различные льготы, такие как ежемесячные денежные выплаты, налоговые льготы, льготы на оплату ЖКУ, проезд на транспорте, санаторное, медицинское обслуживание и другие.

Также был принят закон, дающий право на полное списание кредитов участника спецоперации, погибшего или получившего тяжелую инвалидность, с его родителей-созаемщиков или совершеннолетних детей. Кроме того, созаемщики бойца СВО получат право на кредитные каникулы.