Истра, Московская область, , 14:06 — REGNUM МВД опубликовало кадры обыска в доме блогера Елены Блиновской. Как передаёт РЕН ТВ, дом находится в элитном коттеджном поселке в подмосковной Истре.

Кадры обыска в элитном коттедже Блиновской МВД России

На кадрах видно, что в дом блогера зашли сотрудники ОМОНа. В доме у Блиновской нашли огромную гардеробную с дорогой одеждой, а также коллекцию дорогостоящих сумочек Hermes и шкатулки с часами и ювелирными украшениями.

В гараже припаркованы две иномарки: Lamborghini Urus (стоимость от 25 млн рублей), Range Rover (от 23 млн рублей), а также несколько мотоциклов.

Отмечается, что обыски прошли и в других объектах недвижимости, записанных на Блиновскую и её семью.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля создательница «Марафонов желаний» Елена Блиновская была задержана по подозрению в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей.

По данным следствия, блогер занизила доходы и не платила их в период с 2019 по 2021 год, а также легализовала более 43 млн рублей. Сообщалось, что Блиновская целенаправленно «раздробила» бизнес и привлекла к реализации преступной схемы посторонних лиц. Возбуждено два уголовных дела. Ей может грозить до семи лет лишения свободы.