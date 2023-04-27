Челябинск, , 14:27 — REGNUM Полиция Челябинска задержала мужчину, который ранее без причины избил на улице пожилую женщину. Злоумышленника опознали сотрудники одного из ТРК, сообщил 27 апреля региональный портал «74.ru».

Полиция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

24 апреля мужчина набросился на 71-летнюю женщину, которая шла мимо здания администрации Курчатовского района на Комсомольском проспекте. Нападение попало на видео.

На записи видно, что мужчина сначала обогнал идущую впереди женщину и толкнул её локтем. Затем обернулся к ней и сразу же нанёс удар в лицо. Женщина стала пятиться и закрывать лицо руками, но нападавший бил её до тех пор, пока она не упала. Затем он пошёл дальше.

О происшествии правоохранителям сообщил очевидец. Они опросили пострадавшую и стали разыскивать мужчину. Его задержали 27 апреля после звонка сотрудников ТРК «Родник». Работники торгового комплекса опознали мужчину, остановили и, по их словам, даже хотели побить. Но потом увидели, что он душевнобольной.

«Просто дождались сотрудников правоохранительных органов, и они его задержали. Никто даже никакой силы физической к нему не применял», — рассказал изданию сотрудник ТРК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Омске мужчина, находившийся под действием наркотиков, толкнул стоявшую на остановке женщину под колёса подъезжавшего микроавтобуса. Женщину госпитализировали с травмой головы, злоумышленника помогли задержать очевидцы. В отношении него возбудили дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Мужчина травмировал ещё и самого себя — до приезда полицейских он стал выдавливать себе единственный глаз. Другого глаза он лишился ранее в местах лишения свободы.