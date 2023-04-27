Новосибирск, , 14:04 — REGNUM Мужчина умер возле стойки регистрации в новосибирском аэропорту Толмачёво. Об этом сообщил 27 апреля портал NGS.ru.

Пассажиры в аэропорту «Толмачево» © Александр Кряжев/РИА Новости

По данным источника сетевого издания, смерть мужчины не была насильственной. Проверку по факту гибели человека проводят следственные органы Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

«Случай был, ситуацию не комментируем», — заявили в аэропорту.

По словам очевидцев, тело умершего прикрыли плащом, в зале регистрации оно пролежало несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярске погиб рабочий, который пришёл устраиваться на стройку. Ожидая начальника участка, мужчина решил осмотреть объект. На него внезапно обрушилась кирпичная стена, от полученных травм он погиб на месте.