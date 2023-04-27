Новосибирск, 27 апреля, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Мужчина умер возле стойки регистрации в новосибирском аэропорту Толмачёво. Об этом сообщил 27 апреля портал NGS.ru.

Александр Кряжев/РИА Новости Пассажиры в аэропорту «Толмачево»

По данным источника сетевого издания, смерть мужчины не была насильственной. Проверку по факту гибели человека проводят следственные органы Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

«Случай был, ситуацию не комментируем», — заявили в аэропорту.

По словам очевидцев, тело умершего прикрыли плащом, в зале регистрации оно пролежало несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярске погиб рабочий, который пришёл устраиваться на стройку. Ожидая начальника участка, мужчина решил осмотреть объект. На него внезапно обрушилась кирпичная стена, от полученных травм он погиб на месте.