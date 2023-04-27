Очередная история с неуплаченными налогами. На этот раз в сети проверяющих попалась известный блогер Елена Блиновская. Самонадеянность застилает хитроумным представителям "новой экономики" глаза, у них совсем не возникает подозрений, что в современном мире все эти аффилированные счета и проводки отслеживается просто «на раз», достаточно только захотеть.

Георгий Бовт, , 15:08 — REGNUM При попытке покинуть страну на границе с Белоруссией задержали одного из известнейших блогеров страны Елену Блиновскую. Ее подозревают в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, а также в легализации «преступным путем приобретенных» 43 миллионов.

Елена Блиновская Анна Рыжкова © ИА REGNUM

При обыске в ее коттедже, как водится в таких случаях, нашли много чего ценного, включая внедорожники Lamborghini Urus и Range Rover, а также несколько мотоциклов. Откуда такая роскошь?

Пыталась бежать в Белоруссию Блиновская тоже не на какой-нибудь таратайке и тем более не на поезде или леском-ползком по тайным тропам (благо граница с Белоруссией не так чтобы была опутана колючей проволокой, как у Белоруссии с какой-нибудь Польшей), а наняла «Майбах» с водителем.

Суть схемы ухода от налогов, как утверждает следствие, состояла в следующем.

С 2017 по 2020 год для ИП, каковую форму, скорее всего, использовала Блиновская, был установлен предел выручки в 150 миллионов рублей. С превышающих этот уровень сумм надо было платить налоги уже по обычным ставкам. В 2022 году лимит выручки был повышен до 219,2 млн рублей, в этом году он еще выше.

Блиновская якобы занижала свои доходы и организовала поступления средств на счета взаимозависимых и подконтрольных ей 18 организаций и 3 других индивидуальных предпринимателей, которые применяли упрощенную систему налогообложения. Также ей в вину вменяется легализация части средств путем покупки на них автомобиля для мужа и оплаты оборудования для фирмы мужа.

Даже если сделать поправку на то, что налоговики исследователи обычно берут сумму ущерба и вменяемого налогового правонарушения по самому максимуму, все равно речь идет о непомерных и немыслимых для обычного гражданина суммах.

Блиновская стала очередной жертвой расследований так называемого «блогерского» отдела ФНС, который якобы проверяет всех миллионеров от блогосферы, зарабатывающих более 50 миллионов рублей в год.

Ранее уголовные дела были заведены против двух не менее известных блогеров — Валерии «Лерчека» Чекалиной и Александры Митрошиной. Впрочем, Митрошина, насколько известно, недавно оплатила долг перед налоговой в 120 миллионов рублей. Она, кстати, оказалась поумнее Блиновской и сделала это, находясь уже в Дубае. Впрочем, туда она переехала не из-за преследований налоговиков, а после того как осудила СВО.

Не так давно Блиновская давала интервью Ксении Собчак, где заходил разговор о деньгах. Ей задали вопрос о том, что, по слухам, она может зарабатывать 200-300 миллионов рублей в год.

Собчак Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот какой был ответ: «Та сумма, которую ты назвала, это я столько примерно плачу налогов. Я плачу налогов не один десяток миллионов. Дальше это переваливает за цифры с большими нулями. Но я могу ошибаться в цифре, я в них очень плаваю. У меня главный бухгалтер одна из близких подруг и точные цифры известны ей, так как она платит эти налоги».

При этом тогда (интервью было в прошлом году) она утверждала, что уже отказалась от всех упрощенных схем налогообложения включая, ИП: «Нет-нет-нет. Я уже перешла давно все упрощенные схемы, плачу НДС». У следствия, очевидно, другая точка зрения.

Впрочем, так или иначе выходит, что заработок блогера уровня Блиновской исчисляется миллиардами рублей. Учитывая число блогеров-миллионников в нашей стране, которые, судя по всему, в массовом порядке платят налоги кое-как, известное желание правительства взыскать с большого бизнеса windfall tax в размере 300 миллиардов рублей выглядит более чем скромно.

В чем же, как говорится, секрет успеха? При том что, ознакомившись с контентом оного персонажа, а также ее интервью Ксении Собчак, у меня лично сложилось впечатление о ней (это чисто оценочное суждения) как о феерической дуре. Стало быть, она продает свой контент тем лохам, которые еще дурее нее?

Или взять хотя бы придуманные якобы хитроумные схемы ухода от налогов. Неужели самонадеянность настолько застила глаза, что совсем не возникло подозрений, что в современном мире все эти аффилированные счета и проводки отслеживается просто «на раз», достаточно только захотеть. Впрочем, не будем торопиться с выводами…

В обозначенные следствием и налоговиками годы Блиновская проводила так называемые «марафоны желаний». Рационально мыслящий человек вряд ли поймет до конца, что это такое и почему за это надо платить десятки тысяч рублей.

Блогер Елена Блиновская. Марафон желаний. 2020 © Екатерина Чеснокова / РИА Новости

За эти деньги вам представят банальнейший набор практик из начальных учебников по психологии, согласно которым вы должны следовать своим желаниям или выходить из зоны комфорта (дают задания, например), вести какие-нибудь дневники и вообще озадачиться проблемой так называемого личностного роста.

За дополнительные деньги, например, тысяч за 10-20 в неделю вы получаете доступ в виде подписки в «stories для близких», где вы просто поимеете счастье «эксклюзивно» лицезреть звездную блогершу в роскошных нарядах, занимающуюся какими-нибудь бытовыми или, еще лучше, гламурными делами и произносящую какие-нибудь благоглупые банальности.

Лучше всего, разумеется, продаются картинки из роскошной жизни, которая подавляющему большинству россиян недоступна. На продаже «сказок для нищебродов» расцвел не один гламурный журнал, как известно. Кстати, о нищебродах у Блиновской мнение самое презренное, она просто не уважает тех, кто не может заплатить 10 -20 тыс. рублей за ее сториз.

В рамках марафона желаний можно было купить отдельную подписку на разные другие дополнительные услуги: например, на «обратную связь с кураторами», голосовые сообщения той же самой Блиновской, записанные года за два до этого по стандартной формуле и прочие лотерейные билеты из лохотрона.

Примерно по такой же схеме построена и, с позволения сказать, блого-империя Саши Митрошиной, которая продавала под видом учебных курсов примерно то же самое. Ну, например, под названием «Трансформационный форум-тренинг» и подзаголовком «Победи страх ошибки и забери свой масштаб. Изучи чужие ошибки и забери их инструменты».

Билеты на такой недавний тренинг в Дубае стоили от 30 до 110 тысяч рублей. За вторую сумму счастливчик получал записи с выступлениями спикеров, отдельную зону регистрации, два кофе-брейка, пакет участника, обед, а также бранч-разбор с самой (о, счастье!) Александрой Митрошиной.

Дубай. ОАЭ Анна Рыжкова © ИА REGNUM

С выступлениями на тему «Факапы в бизнесе неизбежны, но мало кто понимает, что только ошибки становятся трамплином для роста», выступили такие «звезды», как Даня Волк (это девушка), которая, по уверению организаторов, «выросла в доходе и провела две конференции», «продюсер» Таня Кейн, которая «стала получать заявки на спикерство» и прочие подобные, на мой субъективный взгляд, лохотронщики.

Для жителя, а чаще всего жительницы какого-нибудь убогого провинциального моногорода все это, конечно недостижимая красота. Но при этом подписчик (ца) на такую красоту видит на фоне сказки в общем-то себе подобного, который ничем не лучше ни по уму, ни по образованию, ни часто даже по внешности.

Ну и вот она — «такая же, как я» — красуется в роскошных нарядах и полу-нарядах, на фоне пальм, яхт и прочего гламура и втюхивает миллионам подписчиков нечто пафосное, но маловразумительное про секреты успеха во всем и сразу, про искусство похудеть или найти «приличного богатого мужика».

Значит, мелькает у подписчика мысль, и я так могу, для этого ведь ничего особенного не надо. Уж тем более не надо пять лет корпеть в каком-нибудь даже самом крутом университете, где к тому же дорого. Надо «просто раскрутиться».

Если к вопросу подойти с другой стороны, то все на самом деле еще печальнее и куда серьезнее. Все эти блогеры, раскручивающие свои то ли образовательные курсы, то ли курсы личностного роста, просто столь уродливым образом закрывают «черные дыры» и провалы современного российского образования.

Куда, например, может пойти человек, который действительно без дураков хочет этого самого личностного роста, хочет сделать карьеру, улучшить свое психологическое состояние, наконец, просто найти себя в этой жизни и понять, чего он в ней может добиться? Где те «серьезные» курсы повышения квалификации?

Если говорить о современном высшем образовании, особенно в его гуманитарной части (про техническое и инженерное мы сейчас говорить не будем, поскольку о «мертвых либо хорошо, либо ничего»), то оно бесконечно отсталое и архаичное. Там в основном пожилые преподаватели читают некий утвержденные и переутвержденные по 100 раз курсы по учебникам в лучшем случае 80-годов прошлого века, а то и раньше.

И все эти курсы мало применимы к современной быстро меняющейся жизни. Они не дают ответа на вопрос, как достичь успеха, как самореализоваться. И тогда за ответами на эти вопросы люди идут к тем, кто, на мой субъективный взгляд, является сосущими шарлатанами, но которые — за неимением лучшего — дают-таки иногда тот самый «волшебный пендель», который действительно заставляет некоторых встать с дивана и начать что-то пытаться делать в этой жизни, что-то предпринимать и как-то, как модно теперь говорить, креативить.

Сколько должны стоить такие уроки жизни, судить трудно. Наверняка теми же налоговиками движет еще и лютая классовая ненависть к подобным «профурсеткам».

Однако мало сомнений в том, что их огромные и ничем не оправданные на общем бедноватом и даже местами нищем фоне заработки являются свидетельством чудовищных перекосов и провалов как в области образования в широком смысле этого слова, так и в области культуры основной массы населения.

Так что весь этот бизнес инфо-цыган будет процветать, поскольку: а) человеческая глупость, невежество и лень вечны и не имеют пределов; б) вера, что всего можно добиться легко и просто с полпинка и без каких-либо усилий — достаточно только «дать кому-то денег» — в нашем народе неизбывна. Самое смешное, что платят десятки тысяч рублей инфо-цыганам ровно те же люди, которые страшно возмущаются повышением стоимости ЖКХ на пару тысяч. Ну а то, что ими занялась, наконец ФНС, которая до этого почему-то в упор не видела вопиющего несоответствия между официальными доходами и выставляемыми напоказ непомерными расходами, поможет пополнить казну в трудное для страны время.