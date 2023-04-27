Москва, , 14:05 — REGNUM На западе Москвы в ходе драки три человека получили различные травмы, пострадавшие были доставлены в медучреждение. Об этом 27 апреля сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в столичном ГУ МВД России.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, драка произошла вечером 26 апреля на улице 50 лет Октября.

По предварительным данным, между гражданами произошёл конфликт, который перерос в потасовку. В итоге трое участников конфликта с различными травмами были доставлены в медучреждение, один человек был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА REGNUM, в деревне Приветная Омской области жители подрались на кладбище. По словам очевидцев, потасовка возникла из-за того, что при заезде на территорию кладбища водители не поделили дорогу.