Москва, 27 апреля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. На западе Москвы в ходе драки три человека получили различные травмы, пострадавшие были доставлены в медучреждение. Об этом 27 апреля сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в столичном ГУ МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По информации агентства, драка произошла вечером 26 апреля на улице 50 лет Октября.

По предварительным данным, между гражданами произошёл конфликт, который перерос в потасовку. В итоге трое участников конфликта с различными травмами были доставлены в медучреждение, один человек был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА REGNUM, в деревне Приветная Омской области жители подрались на кладбище. По словам очевидцев, потасовка возникла из-за того, что при заезде на территорию кладбища водители не поделили дорогу.