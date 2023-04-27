Материалы для выдачи осуждённой в Белоруссии Сапеги поступили в Пресненский суд Москвы

Москва, , 13:57 — REGNUM Пресненский суд Москвы получил материалы по приговору осуждённой в Белоруссии гражданки РФ Софьи Сапеги, необходимые для её передачи в Россию для дальнейшего отбытия наказания, сообщили 27 апреля в пресс-службе суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«В адрес суда поступило представление первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний о передаче осужденной Сапеги С. А. Дата рассмотрения представления пока не назначена», — сообщили в суде.

Решение суда будет направлено в компетентные органы Белоруссии для принятия окончательного решения о передаче Софьи Сапеги в Россию.

Сапегу задержали в мае 2021 года в аэропорту Минска вместе с одним из основателей Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем (на территории Белоруссии этот информационный ресурс признан экстремистским и террористическим). В 2022 году Гродненский областной суд приговорил её к шести годам лишения свободы, признав виновной в умышленных действиях по возбуждению социальной вражды и незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни сотрудников силовых ведомств, судей, прокурорских работников и чиновников.

Сапега обращалась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, однако просьба была отклонена. 14 апреля 2023 года Генеральная прокуратура Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче её в Россию для продолжения отбытия наказания. Передача должна состояться после получения Белоруссией гарантий исполнения приговора.