Москва, 27 апреля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Санкции против России провалились. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от лица президента Украины Владимира Зеленского. Видео выложено 27 апреля на Rutube.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

«Русским удалось избежать жесточайших последствий санкций», — сказал Пауэлл.

По его словам, Белый дом безуспешно вводил ограничения против Москвы практически во всех сферах.

Он признал, что председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина хорошо справляется со своей работой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пауэлл пожаловался на высокую инфляцию в США, которая, по его мнению, может стать разрушительной для мировой экономики. Кроме того, Вашингтон столкнулся с нарушением цепочек поставок и перестраиванием миропорядка.