Москва, 27 апреля, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Правительство России постоянно ведёт обсуждение с партнёрами по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) механизма расширения объединения. Об этом 27 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Обсуждение всего комплекса связанных с этим вопросом ведётся в рамках механизма шерпа, су-шерпа стран БРИКС», — сказала дипломат в ходе брифинга, добавив, что всё требует анализа и внутренней работы стран по достижению консенсуса.

Представитель МИД РФ в очередной раз подчеркнула, что считает раскрытие какой-либо информации по данному процессу преждевременным.

Захарова добавила, что вопросы расширения актуальны и находятся в поле пристального внимания объединения.

«Они затрагиваются и на уровне глав государств, и министров иностранных дел «пятёрки», — отметила дипломат, акцентировав внимание на том, что в декларации 14-го саммита БРИКС зафиксировано поручение проработать руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Комиссии по правовым вопросам современных интеграционных процессов с участием РФ Ассоциации юристов России, член её президиума Алексей Клишин заявил, что страны группы БРИКС договорились провести юридический форум в ЮАР в декабре. По его словам, в рамках форума стороны обсудят создание механизма разрешения юридических вопросов в привязке к Банку БРИКС.