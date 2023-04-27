Москва, 27 апреля, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Если защита блогера Елены Блиновской будет выстроена правильно, и она погасит долги по налогам, одно из уголовных дел могут прекратить, считает адвокат, управляющий партнёр юридической компании «Кочерин и Партнеры» Владислав Кочерин. В беседе с ИА REGNUM он отметил, что прекращение дела по статье о неуплате налогов можно прекратить в случае возмещения, но доказанную в суде легализацию (отмывание) финансовых средств никто так просто не отменит.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

При этом максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

«Максимально возможная ответственность по ст. 198 УК РФ («Неуплата налогов физическим лицом») в законе предусмотрена до трёх лет реального лишения свободы. По ст. 174 («Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере») при условии доказанности вины — ответственность уже более серьезная, до семи лет лишения свободы. Однако если будет выбрана правильная линия защиты, вряд ли будет такое жёсткое наказание. Более того, ст. 198 УК РФ предусматривает и прекращение уголовного дела, если все долги по налогам будут погашены. Хотя это автоматически не спасает от обвинений в легализации, а скорее, наоборот, его подтверждает», — объяснил адвокат.

Кочерин отметил, что в отношении блогерши могут избрать и другие, более щадящие виды наказаний. Например, штрафы, соразмерные с доходом за пять лет, запреты заниматься определенной деятельностью или принудительные работы.

27 апреля создательница «Марафонов желаний» Елена Блиновская была задержали по подозрению в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей. В СК указали, что блогер занизила доходы и не платила налоги в период с 2019 по 2021 год, а также она легализовала более 43 млн руб. Отмечается, что Блиновская целенаправленно «раздробила» бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы посторонних лиц. Возбуждено два уголовных дела по ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Сама Блиновская пыталась покинуть утром территорию России. Её задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией. Также у неё при себе были авиабилеты в другую страну.