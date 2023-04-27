СКР: в Петербурге произошёл взрыв неизвестного устройства на территории ТЭЦ
Санкт-Петербург, 27 апреля 2023, 13:38 — REGNUM На территории тепловой электростанции в городе Павловске под Петербургом взорвалось неизвестное устройство, сообщили 27 апреля в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным следствия, накануне, 26 апреля, недалеко от заброшенного здания на территории ТЭЦ произошел взрыв неизвестного устройства.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.
В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как передавало ИА REGNUM, в городе Павловске около Петербурга в конноспортивном клубе были повреждены крыши здания конюшни и манежа осколками неясного происхождения. Ранее местные жители сообщали о том, что около 18:00 26 апреля в Павловске и в Пушкине были слышны звуки, похожие на взрывы.
Также сообщалось, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга проводят проверку из-за сообщений о звуке взрыва.