Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM На территории тепловой электростанции в городе Павловске под Петербургом взорвалось неизвестное устройство, сообщили 27 апреля в главке Следственного комитета по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, накануне, 26 апреля, недалеко от заброшенного здания на территории ТЭЦ произошел взрыв неизвестного устройства.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

В настоящее время правоохранители осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, в городе Павловске около Петербурга в конноспортивном клубе были повреждены крыши здания конюшни и манежа осколками неясного происхождения. Ранее местные жители сообщали о том, что около 18:00 26 апреля в Павловске и в Пушкине были слышны звуки, похожие на взрывы.

Также сообщалось, что в Пушкинском районе Санкт-Петербурга проводят проверку из-за сообщений о звуке взрыва.