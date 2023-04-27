В Запорожской области обнаружили схрон с боеприпасами и 2 кг взрывчатки

Мелитополь, , 13:34 — REGNUM Полицейские обнаружили в Запорожской области схрон с боеприпасами и взрывчатым веществом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сообщение об этом опубликовано 27 апреля в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Обнаруженный схрон с боеприпасами и взрывчатым веществом в Запорожской области Telegram-канал ГУ МВД по Запорожской области

Тайник находился в овраге у села Дмитровка Бердянского района. Сотрудники полиции и их коллеги из Росгвардии обнаружили и изъяли из тайника более десяти единиц боеприпасов и около 2 кг взрывчатки.

«Всё изъятое передано специалистам для уничтожения», — отметили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее склад с патронами и запчастями к оружию полицейские обнаружили в Ленинградской области. Пожилой житель города Сосновый Бор хранил в гараже малокалиберную винтовку, 449 патронов, барабан к револьверу системы «Наган», затвор к карабину и затвор к пистолету с ударно-спусковым механизмом.