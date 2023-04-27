Киев, 27 апреля, 2023, 13:42 — ИА Регнум. На Украине заканчиваются боеприпасы к системам ПВО советского производства и для исправления ситуации необходимы поставки западных систем ПВО, заявил 27 апреля в интервью «РБК-Украина» министр обороны Украины Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM С-300

«Если они (ракеты для систем ПВО советского производства. — Прим. ред.) не производятся у нас и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит, надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО», — сказал Резников.

Западные страны должны обеспечить ВСУ «запчастями, обслуживанием, ремонтом и боеприпасами к тем системам, которые мы получили, от снайперской винтовки до HIMARS и танка», это ключевая задача для Киева и «западных партнёров», отметил он.

«ПВО оставалась, остаётся и будет приоритетом № 1, потому что это обеспечение безопасности по всей стране. Потому что прилететь может куда угодно», — добавил Резников.

Ранее обозреватели американского издания Military Watch в своей публикации отметили, что ВСУ могут остаться без ракет для систем противовоздушной обороны уже к концу весны 2023 года. В Пентагоне обозначили дату — 23 мая, после которой преимущество России в воздухе, а значит, и на фронте в целом, может стать подавляющим, сказано в публикации.

Командующий Объединёнными Силами ВСУ Сергей Наев в свою очередь ранее заявил, что ВСУ не могут сбить военные самолёты России, так как они наносят удары по целям, не входя в зону действия ПВО Украины. Работу российских бомбардировщиков прикрывают истребители Су-35 и Су-30, а их вооружение позволяет обнаруживать и уничтожать самолёты-перехватчики ещё до приближения на расстояние пуска ракет «воздух — воздух», отметил Наев.