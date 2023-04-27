Дублин, 27 апреля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. В Евросоюзе жалеют об отказе выстроить тесные связи с Россией. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в интервью изданию China Today.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

«Мы нанесли себе огромный вред отказом от сближения с Россией», — заявил он, добавив, что европейские страны столкнулись с тяжёлым вызовом.

По мнению парламентария, расширение Североатлантического альянса на восток привело к дестабилизации ситуации в регионе. Он считает, что Евросоюз должен был предотвратить этот процесс, но вместо этого регион становится всё более милитаризированным.

Эту тенденцию депутат Европарламента назвал сумасшествием, а Североатлантический альянс — военной машиной, которая не имеет ничего общего с делом мира и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в социальной сети, что множество суверенных государств мира перестаёт бояться диктата со стороны стран Запада и их национальные интересы перевешивают риски санкций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тренд многополярного мира будет только усиливаться. По его словам, тенденция в мире к многополярности неизбежна. Те, кто пытается воспрепятствовать этому, столкнутся с дополнительными проблемами, которых и так хватает, заметил российский лидер.