Депутат Новиков: Польша изъяла деньги российского посольства ради похвалы США

Москва, , 13:48 — REGNUM В РФ следует на правительственном уровне проработать систему мер, которые были бы ответом на решение польских властей изъять деньги со счетов российского посольства в Варшаве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Польша Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, действия польских властей объясняются в первую очередь их стремлением заручиться одобрением США, повысив таким образом статус Варшавы в европейской и мировой политике.

«Польша уже давно в новейшей истории пытается занять специфическую нишу в европейской политике, — сказал Новиков. — США на протяжении длительного времени переформатируют свои отношения с Европой таким образом, чтобы освободить себя от разного рода ритуальных действий, нацеленных на то, чтобы всячески демонстрировать равноправные отношения со своими европейскими партнёрами. Сначала президент США Дональд Трамп очень жёстко поставил вопрос о переформатировании отношений внутри НАТО, настаивая, с одной стороны, на большем финансировании общенатовских программ со стороны европейских государств, а затем и на более чёткой прорисовке отношений по линии того вассалитета, который сложился в Европе по отношению к империи под названием США».

Потом, как отметил Новиков, в европейских столицах очень радовались избранию нового президента США Джозефа Байдена, рассчитывая на то, что теперь консенсусные схемы, видимость равноправных отношений, круглые столы переговоров снова войдут в моду. Но команда Байдена показала, что дело было не в Трампе, а в том, что вся американская элита консолидированно реализует проект полного подчинения Европы. И для этого, как пояснил парламентарий, и Байден, и его администрация самым активным образом используют ситуацию вокруг Украины.

«Польша не хочет быть аутсайдером в этих процессах. Она не очень переживает по поводу европейской солидарности и хотела бы сыграть особую роль во внутриевропейской политике. Но для того, чтобы обеспечить себе такую роль, ей не достаёт экономического потенциала. Признания соседей на признание польских амбиций Варшава тоже не дождётся, — сказал Новиков. — Поэтому сделана ставка на проведение американской линии в Европе, чтобы в ходе укрепляющихся отношений между Вашингтоном и Варшавой статус Польши в европейской, а значит, и мировой политике повышался».

Для этого, по мнению Новикова, Польша и заняла максимально антироссийскую позицию, ожидая соответствующего благословения и поощрения со стороны Белого дома.

«Поэтому все решения, начиная от отказа пропустить российскую теннисистку на соревнования и заканчивая изъятием денег со счетов российского посольства, говорят о том, что Польша демонстрирует свою готовность придерживаться этой линии», — подытожил депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России. Ранее эти средства были заморожены под тем предлогом, что могут будто бы использоваться для отмывания денег или финансирования терроризма. Комментируя случившееся, посол РФ в Варшаве Сергей Андреев назвал решение польских властей правовым произволом и вопиющим нарушением Венской конвенции.