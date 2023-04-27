Елена Вяльбе заявила, что запретит российским лыжникам выступать под нейтральным флагом

Москва, , 13:27 — REGNUM Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что запретит российским лыжникам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Елена Вяльбе © Павел Бедняков/РИА Новости

«Да, мы ездили уже под нейтральным флагом. Но ведь там была реально другая ситуация. Нас, так скажем, наказали за допинговые грехи», — сказала Вяльбе.

Она отметила, что сейчас всё по-другому: мир пытается уничтожить российские флаг и гимн. «В этой ситуации я ни одному своему спортсмену не то чтобы не порекомендую, я конкретно скажу: я запрещаю», — подчеркнула она.

По её словам, за это большая часть народа будет спортсменов больше уважать. «Мне кажется, это гораздо круче, чем любые звания и регалии», — добавила Вяльбе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вяльбе заявила, что согласие кого-либо из спортсменов участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе и подписать при этом отказ от поддержки спецоперации на Украине станет предательством России.

В марте она рассказала о требовании Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) к российским спортсменам «устно или письменно» подтвердить, что они не поддерживают СВО.